Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu - Son Dakika
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Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu

22.09.2022 11:12

Ataşehir'de bir şahıs, kuyumcuya girerek sahte altın bileziği bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun şüphelenmesi ve kontrol etmek istemesi üzerine şahıs, bileziği alarak kuyumcudan çıkıp bir başka kuyumcuya gitti. Durumdan haberdar olan kuyumcular, şahsı polise ihbar etti. Yakalanan şahıs kendisini "Ben sahte kelimesini anlamadım" sözleriyle savundu.

Dün öğlen saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 1 saat önce Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya İkitelli'den gelen S.E. borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat'tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı. Kuyumcu Muratcan Kayhan incelediği bilezikten şüphelenmesi üzerine bileziğin sahte olduğunu keserek kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine S.E bileziği alarak kuyumcudan çıktı.

DÜKKAN SAHİBİ FOTOĞRAFTAN TANIDI

Bunun üzerine Muratcan Kayhan, diğer kuyumcuların bulunduğu gruba şahsın fotoğrafını atarak sahte altın satabileceğini bildirdi. S.E daha sonra Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde başka bir kuyumcuya götürdüğü sahte bileziği satmak için dükkana girdiği esnada gruba gelen fotoğraftan fark eden dükkan sahibi, S.E.'yi polise ihbar etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.'yi yakalayarak sahte altın bilezik ile beraber polis merkezine götürdü. S.E.'nin iki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullandığı belirtildi. S.E. kendini, "Ben sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu. S.E.'nin kuyumcuya geldiği anlar ve sahte bileziği satmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı! O anlar güvenlik kamerasında

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Sahte bilezik satmaya çalışan S.E., "Ben bu kuyumcu arkadaşın dükkanında sordum bu arkadaş bana altının sahte olduğunu, bununla dolaşmamam gerektiğini ve başıma sorun alacağımı demiş ben anlamadım. Ben sahte kelimesini anlamadığım için buraya geldim, sordum sahte olduğunu belirtti böyle gelişti. Memleketten alınmıştı, ben İkitelli'de fırında çalışıyorum. Baldıza 2 tane çeyrek altın borcum vardı. Ben bu bileziği evden alıp götüreyim dedim, çeyrek almak için. Arkadaş bana gittiğimde sahte olduğunu söylemiş bende onu anlamadığım için buraya getirdim. Dediği kelimeyi anlamadım" dedi.

Sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı! O anlar güvenlik kamerasında

"SAFLIĞA YATIYOR"

Kuyumcu Muratcan Kayhan, "Benim dükkanıma geldi, buna karşılık 2 tane çeyrek alacağım bende bileziğin sahte olduğunu söyledim. Yok dedi, hanımım Tokat'dan almış dedi. Abi yalan konuşma bunu kesmem lazım dedim, abi de Tokat'tan aldığına dair kağıt olduğunu söyledi. Çıkarmasını istediğimde bu sefer kağıt yok dedi. Çıktı sonra Whatsapp grubuna yazdım buraya düşmüş. Abi biliyor saflığa yatıyor. Kesmem lazım dedim, yok dedi. Abi yalan söylüyor bir numaralı dolandırıcı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, İkitelli, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, 'sahte kelimesini anlamadım' diyerek savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu - Son Dakika
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