Ataşehir'de sahur vakti 50 bin liralık motosiklet hırsızlığı: Kovalamaca anları kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de sahur vakti park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikletinin iki kişi tarafından çalındığını fark eden vatandaş, şüphelileri kovalamaya başladı. Motosiklet sahibi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli iki şahıs çaldıkları motosiklet ile kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak'ta gece saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safa Keskin isimli vatandaş oturduğu apartmana ait olan park alanına 50 bin lira değerindeki motosikletini bağlayarak evine gitti. İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan ve kafalarında kask olan iki şüpheli etrafı gözetledikten sonra motosikletin park halinde olduğu alana giderek önce kilidi kırdı sonra motosikleti park halindeki yerden çıkardı. Kilidin kırılmasıyla beraber motosikleti sürüyerek uzaklaşmaya çalışan şüphelileri fark eden motosiklet sahibi Sefa Keskin, şüphelileri kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheliler çaldıkları motosiklet ile gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ve kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Peşlerine düştük ama yakalamadık

Motosikleti çalınan Sefa Tahir Keskin, "Motosikletimiz 45, 50 bin lira değerindeydi. Dün sabah 03.30 saatlerinde hırsızlar gelip keşif yapıyorlar. Bizde sahur yapıyorduk. Işıklar açık olunca tekrar dolanıyorlar. 2 saat sonra motosikletle tekrar geliyorlar. 2 kişiler, kendi motosikletlerini ileri park ediyorlar. Bir tanesi geliyor önce motorun örtüsünü üstünden atıp sonra kilidi kesiyorlar. Hırsız motoru kaçırırken biz evden fark edip çıkıyoruz, direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını gördük fakat 2 - 3 metreyle kaçırıyoruz. Peşlerine düştük fakat yakalayamadık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok üzgünüz, biz bunu emek vererek alıyoruz. Motosikletin değerinde değilim ben bu hırsızların yakalanmasını istiyorum."