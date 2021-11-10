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Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü - Son Dakika

Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü

10.11.2021 11:52
Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü

Ataşehir'e 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına uğradı.

Ataşehir'e 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına uğradı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Başak Cengiz hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktuğ B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak Cengiz (28)'i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan bir site sakini, "Buraya gelen polis ekiplerini görünce park halindeki araçlarda bir arama yaptıklarını zannettim. Meğerse araçların önünde cinayet gerçekleşmiş. Şüpheli adam elindeki bıçakla kadına saldırmış. Hatta bıçak değil kılıç. Kadını burada katlediyor. Hemen sonrasında çok sayıda polis geldi" dedi.

ZANLI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.

1 AYLIK EĞİTİM İÇİN ANKARA'DAN GELMİŞ

Öte yandan mimarlık mesleğini icra eden 28 yaşındaki Başak Cengiz'in nişanlı olduğu, 1 ay sürecek eğitim nedeniyle Ankara'dan Ataşehir'deki Finans Merkezine geldiği ve bir otelde kaldığı, eğitiminin ise Cumartesi günü sonlanacağı öğrenildi. Saldırgan Göktuğ B.'nin ise özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen bir kişi olduğu öğrenildi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor/İHA)

Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü
Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de samuray kılıçlı saldırgan, genç kadını öldürdü - Son Dakika


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