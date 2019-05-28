Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu
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Ataşehir'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu

2 saat önce

Ataşehir'de sapağı kaçırdığı için durduğu iddia edilen otomobile arkadan gelen araç çarptı.

Ataşehir'de sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu, System.String[]
Ataşehir'de sapağı kaçırdığı için durduğu iddia edilen otomobile arkadan gelen araç çarptı.  Kazada sapağı kaçıran sürücü yaralanırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Karayolu, Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde saat 13. 30 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. 60 AK 148 plakalı otomobil sürücüsü Ethem Karakaya sapağı kaçırdığı için yolda aniden durdu. Arkasından gelen Mehmet Şahan yönetimindeki 34 SY 0871 plakalı otomobil de önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Karakaya savrulan araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Karakaya itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:36 Kaynak: DHA
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