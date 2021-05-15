Ataşehir'de sebze halinde korona virüs kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, pazar yerleri ve marketlerin ardından Ataşehir sebze ve meyve halinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Yapılan denetim sonrası maske takmayan ve sokağa çıkma izni olmayan 23 kişiye toplamda 20 bin 700 lira ceza yazıldı.

Korona virüs denetimleri bayramda da hız kesmeden devam ediyor. Pazar yerleri ve marketlerin ardından polis denetim ekipleri ve çevik kuvvet bu sefer de sebze meyve halindeydi. İstanbul Ataşehir'deki halde yapılan denetimlerde maskesiz çalışanlara yağmur gibi ceza yazıldı. Saat 22.00'de başlayan denetimlerinde, hal içinde ve dışında meyve sebze kasalarına temas eden çalışanların bazılarının maskesiz olduğu görüldü. Denetim sonunda 23 kişiye 900'er liradan toplam 20 bin 700 lira cezai işlem uygularken, hal önünde bulunan trafik ekipleri 2 araca 494 lira para cezası kesildi

Denetim ekiplerini gören esnaf, birbirine "maske" uyarısı yaptı. Ayrıca 18 yaşından küçük çalışanlar için de kontroller yapıldı.