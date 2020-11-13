ATAŞEHİR'DE SEMT PAZARINDA MASKE VE SİGARA DENETİMİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Ataşehir 'de bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir semt pazarında maske ve sigara denetimi yaptı. Ekipler pazarda yaptığı denetimde maske, sosyal mesafe ve belirli alanlarda getirilen sigara içme yasağı ile ilgili uyarılarda bulundu..Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin yasak alanlarda sigara içtiği ve maske takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

Görüntü dökümü:

-------------------------Polis ekiplerinin pazara girmesi-Vatandaşları maske ve sigara yasağı konusunda uyarılarda bulunması-Maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uygulanması-Ceza kesilen vatandaşlar ile polis arasında konuşmalarGenel ve detay görüntüler

- İstanbul