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Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi - Son Dakika

Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi

04.03.2021 23:14
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi

ATAŞEHİR'de uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesi yapılan operasyonla çökertildi.

ATAŞEHİR'de uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Baskında serada, yetiştirilen 85 kök uyuşturucu ele geçirildi.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu şebekesinin bulunduğu adresi tespit etti. Polisler Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. Düzenlenen baskında özel havalandırma sistemi kurulmuş ve içinde 85 kök uyuşturucunun yetiştirildiği sera bulundu. Polis başka bir odada ise seradan çıkan uyuşturucuların kurutulduğunu tespit etti. Yapılan baskında şüpheli H.D evde gözaltına alınırken A.Ö ise Ataşehir TEM Otoyolu'nda Avrupa Yakası'na geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan uyuşturucular emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu satmaktan kayıtları olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi
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Uyuşturucu, İstanbul, Ataşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de serada uyuşturucu yetiştirilen eve baskın düzenlendi - Son Dakika
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