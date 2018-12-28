Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Serdar Ortaç Rüzgarı Esecek

Ataşehir'de Serdar Ortaç Rüzgarı Esecek

1 saat önce

Ataşehir'de senenin son Cumartesi günü Serdar Ortaç birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek.

Ataşehir'de Serdar Ortaç Rüzgarı Esecek, System.String[]
Ataşehir'de senenin son Cumartesi günü Serdar Ortaç birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul, senenin son Cumartesi gününde sahnesinde Serdar Ortaç'ı ağırlıyor. Bugüne kadar çıkardığı albümlerle ve dillere dolanan besteleriyle müzik listelerinde en üst sıralarda yer alan Serdar Ortaç, geçmişten günümüze en popüler parçalarını Cumartesi günü seslendirecek. Su, lazer ve ateş gösterilerinin eşlik edeceği konser Cumartesi günü saat 20.00'da ücretsiz gerçekleşecek.

Yeme,içme ve eğlence merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir sürprizle daha buluşturuyor. 400 metrekarelik yepyeni buz pisti kış ayına eğlence katacak seçenekler arasında yerini alıyor. Üstelik Cumartesi günü açılışa özel tüm misafirlere ücretsiz olacak.

Ayrıca 2019 coşkusu Ataşehir'de yaşanacak. Watergarden İstanbul'da 31 Aralık Pazartesi günü, gün boyu sürecek yarışmalar, DJ performansları ve havuz şovları ile eğlenmeye daha günün ilk saatlerinden başlayacak.Saat 17.00'da başlayacak yeni yıl programı kapsamında su, ışık ve ateş gösterilerinin eşlik edeceği yeni yıl konseri ile eğlenecek misafirler, 2019'u eşsiz bir havai fişek gösterisi ile karşılayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Serdar Ortaç, Ataşehir, Magazin
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