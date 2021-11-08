ATAŞEHİR'DE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ - Son Dakika

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Ramazan EĞRİ İstanbul DHA İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, şoförler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir, Bakırköy ve Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Ataşehir'de yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edilirken sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.