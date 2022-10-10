Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu

10.10.2022 22:10

İstanbul Ataşehir'de, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyit Emir Sultan'ın kullandığı 53 AVC 042 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark edip araçtan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Olay sırasında polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Yanan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

Emir Sultan, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu - Son Dakika
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