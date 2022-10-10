Alınan bilgiye göre, Seyit Emir Sultan 'ın kullandığı 53 AVC 042 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Emir Sultan, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu - Son Dakika

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