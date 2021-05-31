Ataşehir'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ataşehir'de hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale gelirken bölgede trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kozyatağı Kavşağı'nda Kadıköy yönünde seyir halinde olan 07 MGH 74 plakalı otomobilden duman yükseldiğini fark eden sürücü emniyet şeridine park etti.

Otomobilin motor kısmının alev almaya başlaması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.