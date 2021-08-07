Ataşehir'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yeni Sahra mevkisi D-100 Karayolunda, Yeliz C. idaresindeki 34 VN3702 plakalı otomobil, Kadıköy yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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