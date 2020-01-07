Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu - Son Dakika

Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

6 saat önce

ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu.

Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu, System.String[]
ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle  atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01: 00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.  Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Olayı gören bir  vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.


- İstanbul
Ferhatpaşa Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
08:47 İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
08:46 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
08:41 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:40 Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi - Son Dakika
08:39 İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti - Son Dakika
08:26 Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 08:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]