Ataşehir'de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.
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Ataşehir'de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Ataşehir'de şiddetli yağış nedeniyle bir evde su baskını yaşandı. Evdekiler kendilerini bahçeye atarak canlarını son anda kurtardı. - İSTANBUL
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