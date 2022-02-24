Ataşehir'de 'Şifa Niyetine' oyununun 5. yılında Altan Erkekli'ye sürpriz kutlama - Son Dakika

- Ataşehir'de 'Şifa Niyetine' oyununun 5. yılında Altan Erkekli'ye sürpriz kutlama

-Altan Erkekli için sahnede pasta kesildi

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, usta tiyatro oyuncuları Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahnelediği "Şifa Niyetine" adlı gösteriyi Ataşehirlilerle buluşturdu. Oyun sonunda, Şifa Niyetine oyunun 5. yılı nedeniyle usta tiyatro sanatçısı Altan Erkekli'ye, sahnede sürpriz kutlama yapıldı. Altan Erkekli, ailesi, meslektaşları ve yakınları ile birlikte sahneden pasta kesti.

Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen 23 Şubat akşamı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Şifa Niyetine" isimli tiyatro gösterisi dün akşam Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterirken "Şifa Niyetine" isimli gösteride, Altan Erkekli, hayatı ile ilgili önemli kesitleri aktardı, Veysel Diker de Anadolu türkülerini batı alt yapısıyla aranje ederek seyirciye sundu. Tiyatroseverler, müzikle süslenen yaşanmış hikayelerin anlatıldığı oyunda Altan Erkekli ve Veysel Diker'in muhteşem performansını ayakta alkışladı. Oyun sonunda Altan Erkekli'ye Ataşehir Belediyesi, eşi Ebru Erkekli, oğulları Efe ve Can Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda beraber yol aldığı ve oyunda adı geçen meslek arkadaşları, aile dostları ve sevenleri tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Erkekli için sahnede pasta kesildi. Sürprizden habersiz olan Erkekli, dostlarını ve ailesini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı.

Kendisine yapılan sürpriz doğum günü hakkında konuşan Altan Erkekli, "5 yıldır oynadığımız tiyatro hayatımdan kesitler ve sevgili Veysel'in güzel halk türkülerimizden oluşan kurgusuyla yaptığımız, Şifa Niyetine adlı gösterim sonunda 5. yılı bitirdiğimiz akşam da böyle bir sürprizin olması beni çok mutlu etti. Bu bir anılar zincirinin taçlandırılması benim için. Ben anıları anlatıyordum ama benim anılarımda benimle birlikte bana omuz veren, beni eğiten, bende emeği olan, çok sevgili dostlarımla beraber taçlandı. Bu akşamın önemi, benim için hayata daha farklı bakmak daha sorumlu olmak daha da tiyatronun içinde nice güzel insanların yetişmesine, seyretmesine katkı sağlayacak bir gücü verdi. Umudu kesmeden her şeyin üstüne gideceğiz. Yeter ki güzellikleri birlikte yaşayalım. Sevgiyle donatalım dünyayı" ifadelerini kullandı.

Gecenin anlam ve önemine dair konuşan sanatçı Veysel Diker, "Şifa Niyetine 5. yılımız Altan abiyle sahnede. Çok mutlu oluyoruz. Duygu yaşatıyoruz. Yaptığımız şeyin ne olduğundan çok, nasıl olduğuyla ilgili kısmına dair söylemek gerekiyor. Naif, samimi, hoş, içten. Bu durum beni iyileştiriyor. Bizi iyileştiriyor. Seyirciyi de sanırım iyileştiriyor. Nice yolculuklar" dedi.