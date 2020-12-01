Ataşehir'de silah imalathanesine çevrilen depoya polis baskını - Son Dakika

Ataşehir'de silah imalathanesine çevrilen depoya polis baskını

İSTANBUL - Ataşehir'de bir depoda silah imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinen polis harekete geçti. Depoya yapılan operasyonda bir kişi yakalanırken, 13 adet hazır tabanca ile 19 adet mamul şeklinde tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Ataşehir'de Barbaros Mahallesinde bulunan bir depoda silah imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 28 Kasım günü 21.30 sıralarında depoya operasyon düzenledi. Operasyonda Ali Sefa M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, 13 adet hazır tabanca, 19 adet yarı mamul şeklinde tabanca, 18 adet sürgü, 31 adet namlu, 93 adet şarjör, 154 adet çeşitli çaplarda fişek, daralı ağırlığı 37,5 gr gelen skunk, 1 adet hassas terazi, tabanca ve yarı mamulleri işlemeye yarayan 5 adet makine ve makine parçaları, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında Ali Sefa M. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, "silah imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.