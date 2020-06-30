Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Ataşehir'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ataşehir'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı


Ataşehir İlçe Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir adreste arama yapıldı.


Aramada, biri kurusıkı olmak üzere 6 tabanca, tabancalara ait 9 şarjör, 2 av tu¨feği, 223 av tu¨feği fişeği, 25 kurusıkı tabanca fişeği, 123 tabanca fişeği, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira, çalıntı kaydı bulunan araca ait ruhsat ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.


Operasyonda aralarında yaşı küçük bir şüphelinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar U. (36), Ömer Ö. (18) ve Ramazan Ç. (30) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Son Dakika

11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 11:16 Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi 10:45 Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı 09:52 Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu 01:07 Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
11:44
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
11:31
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
11:28
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
11:24
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
11:23
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
11:20
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
11:16
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
11:10
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilmiştir
11:06
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
11:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 12:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]