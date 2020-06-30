Ataşehir'de silah satışı yapılan eve operasyon - Son Dakika

Ataşehir'de silah satışı yapılan eve operasyon

ATAŞEHİR'de silah satışı yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'de silah satışı yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir evden silah satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Adresi teknik ve fiziki takibe alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarının tamamlamalarının ardından 23 Haziran günü eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. (25) ve Yücel T. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 6 tabanca, 9 şarjör, 2 av tüfeği, 371 mermi, çalıntı otomobile ait ruhsat, çalıntı motosiklet ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar U., Ömer Ö. ve Ramazan Ç.  çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A., İbrahim Ç. ve Yücel T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:18 Kaynak: DHA

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