Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahla Yaralama

Ataşehir'de Silahla Yaralama

43 dakika önce

Ataşehir'de, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

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Ataşehir'de, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Bulvarı'nda bir kafede yemek yiyen Emre D, yoldan araçla geçen kişi ya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı Emre D. ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan polis, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Polis, Ataşehir, Güncel
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