Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahla Yaralama

Ataşehir'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Ataşehir'de aracının içinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Ataşehir'de Silahla Yaralama, System.String[]
Ataşehir'de aracının içinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde aracında bekleyen Ali A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

Daha sonra iki kişi, Ali A'yı otomobiliyle yakınlardaki özel bir tıp merkezine bırakıp kaçtı.

Ağır yaralanan Ali A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, Ali A'yı yaralayan ve hastaneye bırakıp kaçan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'da Darbe Yanlıları Ellerinden ABD Bayraklarını Düşürmüyor Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]