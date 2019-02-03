Ataşehir'de Silahla Yaralama

Ataşehir'de aracının içinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Ataşehir'de aracının içinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.



Ferhatpaşa Mahallesi'nde aracında bekleyen Ali A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.



Daha sonra iki kişi, Ali A'yı otomobiliyle yakınlardaki özel bir tıp merkezine bırakıp kaçtı.



Ağır yaralanan Ali A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis ekipleri, Ali A'yı yaralayan ve hastaneye bırakıp kaçan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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