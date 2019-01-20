Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 1'i Ağır 3 Yaralı
1 saat önce
Ataşehir'de silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Ataşehir
'de silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı İSTANBUL - İstanbul
Ataşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Cadde üzerinde çıkan çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin şüpheli kişi yada kişileri yakalama çalışmaları sürüyor
Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy
Alanaldı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın dönüştüğü kavgada silahlar çekildi. Cadde üzerinde yaşanan silahlı kavgada Onur U., Ufuk P. ve Coşkun Ç., yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:58 Kaynak: İHA
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