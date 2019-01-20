Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)

Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)

42 dakika önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAAtaşehir'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı.

Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1), System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel
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