Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)
42 dakika önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAAtaşehir'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Ataşehir
'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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