Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)

Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)

1 saat önce

ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı.

Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1), System.String[]
ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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