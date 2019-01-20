Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)

ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı.

ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. - İstanbul

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İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

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