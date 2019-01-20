Ataşehir'de Silahlı Çatışma: 3 Yaralı (1)
1 saat önce
ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı.
ATAŞEHİR'de bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
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