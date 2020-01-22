Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı - Son Dakika

Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı

17 dakika önce

Ataşehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı.

Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı, System.String[]

Ataşehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Silahlı şahıslar geldikleri taksiye binip kaçarken ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.


Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde saat 08.45 sıralarında, iddiaya göre işe gitmek üzere evinden çıkan Yener Yağcı (32), taksiyle yanına gelen silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Taksiden inerek kurşun yağdıran şahıslar, geldikleri taksiye binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Yağcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın babası ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Ataşehir, Çamlıca, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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