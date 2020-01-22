Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

ATAŞEHİR'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yener Yağcı ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Yener Yağcı'yı gören babası sinir krizi geçirdi.

Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada plakası alınamayan bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİSilah seslerin duyarak aşağıya inen baba yaralı oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ve polis ekipleri babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma başlattı. Bir görgü tanığı, "7 el silah sesi duydum. Yaralı yerde yatıyordu. Evden çıktığı sırada ateş edip kaçtılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul