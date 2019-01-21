Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Ataşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

43 dakika önce

ATAŞEHİR'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Ataşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
ATAŞEHİR'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D., ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel
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