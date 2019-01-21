Ataşehir'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
43 dakika önce
ATAŞEHİR'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
ATAŞEHİR'de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Emre D. hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Araçla kafenin önüne gelen 4 kişiden biri yanında getirdiği silahla Emre D.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Emre D., ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralı Emre D., ambulansla Fatih Sultan Mehmet eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis civardaki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:07 Kaynak: DHA
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