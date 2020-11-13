Ataşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

ATAŞEHİR'de yolda yüreyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında seken kurşunlardan biri caddedeki bir vatandaşa isabet etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Örnek Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çetin Saraylıoğlu cadde üzerinde yürüdüğü sırada kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sırasında seken bir kurşun caddede yürüyen Fatih Ezeroğlu'na (52) da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Çetin Saraylıoğlu ve Fatih Ezeroğlu'na ilk müdahalesin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde 3 boş kovan bulunurken olayla gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYDA YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ KAZA İLE YARALANDI.

Hastanede tedavi altına alınan Saraylıoğlu'nun karnından yaralandığı Ezeroğlu'nun ise bacağından yaralandığı öğrenildi. yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Olay yeri inceleme ekipleri cadde delil araştırması yaptı. Olayın gerçekleştiren kişi ya da kişilerle, Saraylıoğlu arasında arsa nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle olduğu öğrenildi.

Sokakta yürüyen bir kişi ' Bir anda peşpeşe silah sesleri duydum. Daha sonra dükkanın önüne baktım millet toplandı. Biri karından vuruldu diğeri de kaza kurşunuyla vuruldu. Yaralı iki kişiydi. 'dedi. Çevrede bulunanlardan Mustafa Özçelik de 'Olay yerine yeni geldim. Kaç kişi yaralandığını bilmiyorum. Sadece iki kişi yaralandığını duydum.Bir vatandaşın yoldan tesadüfen geçerken yaralandığı ve Mehmet Çetin Saraylıoğlu bizim binanın apartman yöneticisi yaralandı'diye konuştu.

- İstanbul