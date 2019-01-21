Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahlı Saldırı - İstanbul

Ataşehir'de Silahlı Saldırı - İstanbul

28 dakika önce

Ataşehir'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi Ertaç Sokağı'na otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, sokaktaki taksi durağı önünde bekleyenlere ateş etti.

Açılan ateş sonucu Onur U, Coşkun Ç. ve Ufuk P. yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

Yaralılardan Onur U. ile Coşkun Ç, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ufuk P. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:54 Kaynak: AA

İçerenköy, Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:22:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Silahlı Saldırı - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]