Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

6 saat önce

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Paşa 75. Sokak'taki evinden çıkan Yener Y, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yener Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
İstanbul'un göbeğinde cinayet! Güvenlik kameraları olan biteni anbean kaydetti Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti Küçükçekmece'de polisin kovaladığı aracın kaza yapması kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]