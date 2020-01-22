Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
6 saat önce
Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ferhat Paşa 75. Sokak'taki evinden çıkan Yener Y, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yener Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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