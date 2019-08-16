Ataşehir'de SİM kart baskını kamerada

Müslim SARIYAR- İstanbul DHA-ATAŞEHİR'de açılmayan SİM kart tartışması sonrası telefon bayisine baskın yapan 5 kişi, çalışanı dövdükten sonra silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Ataşehir'deki olay geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. Bayi çalışanı Atalay Y. ile SİM kartı alan kişinin tartışması küfürleşmeye dönüştü. Kart alan kişi bir süre sonra arkadaşlarıyla telefon bayisine geldi. Önce arkadaşları içeriye girdi. Bir süre sonra içeri giren kişi, tartıştığı Atalay Y.'ye saldırdı. Bu sırada arkadaşları da çalışana vurmaya başladı. Dayak yiyen Atalay Y. gruptaki bir kişi tarafından bacağından tabanca ile vuruldu. Yaralı halde yere yığılan Atalay Y. gruptakiler tarafından dövülmeye devam edildi. Saldırganlar daha sonra kaçarken Atalay Y. çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkan polis, 5 kişiyi yakaladı. Atalay Y.'yi vuran saldırgan tutuklandı. Diğer kişiler ise serbest bırakıldı.



