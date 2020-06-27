Ataşehir'de sınava giren adaylara maske, dezenfektan ve su dağıtıldı - Son Dakika

Ataşehir'de sınava giren adaylara maske, dezenfektan ve su dağıtıldı

Ataşehir Belediyesinin sağladığı üniversite sınavına yönelik eğitim çalışmalarında ders ve etüt desteği alan 600 öğrenci 27-28 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.

Ataşehir Belediyesinin sağladığı üniversite sınavına yönelik eğitim çalışmalarında ders ve etüt desteği alan 600 öğrenci 27-28 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.

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Üniversite sınavına hazırlık ve tercih aşamasında öğrencilere her yıl ücretsiz destek sağlayan Ataşehir Belediyesinin hazırladığı ders ve etüt desteği programı bu yıl da yoğun ilgi gördü.


Bu eğitim döneminde YKS'ye hazırlanan adaylar, çalışmalarına Ataşehir Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'nde başladı. Korona virüs salgını nedeniyle, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından da online eğitime geçilerek, eğitimler aksatılmadan sürdürüldü. Hem konu tekrarları hem de soru çözümleriyle canlı ve interaktif olarak sınava hazırlanan adaylara internet üzerinden destek sağlandı. Edebiyattan fiziğe, matematikten felsefe dersine kadar bütün branşlarda üniversite giriş sınavlarına hazırlanan adaylara, katkıda bulunuldu.


Ataşehir Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve üniversite hayali olan gençlere her yıl eğitim desteği sağladıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, sınava giren bütün öğrencilere başarılar diledi.


Sınavların yapıldığı okulları sınav öncesi korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte eden Ataşehir Belediyesi, sınava giren öğrencilere okulların önünde maske, dezenfektan ve su dağıttı. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de sınava giren adaylara maske, dezenfektan ve su dağıtıldı - Son Dakika

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