Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor

13.10.2022 17:01

Son dakika haberleri... Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanenin son hali görüntülendiİSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nca...

Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor

Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanenin son hali görüntülendi

İSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nca durdurma kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanenin, geçen 2 haftalık sürede hala kapalı olduğu görüldü.

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçti. Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerin hastanede yaptıkları incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanede, geçen 2 haftalık süreç boyunca hastanenin faaliyetlerinin durdurulmaya devam ettiği ve hastanenin hala kapalı olduğu gözlendi.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika

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