İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçti. Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerin hastanede yaptıkları incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanede, geçen 2 haftalık süreç boyunca hastanenin faaliyetlerinin durdurulmaya devam ettiği ve hastanenin hala kapalı olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika

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