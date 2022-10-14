Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika
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Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor

14.10.2022 00:57
Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor

Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nca durdurma kararı alınmıştı.

Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nca durdurma kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanenin, geçen 2 haftalık sürede hala kapalı olduğu görüldü.

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde geçtiğimiz haftalarda yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından eziyete uğradığı görüntülerin paylaşılmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçti. Sağlık Bakanlığına bağlı müfettişlerin hastanede yaptıkları incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı. Kapısına şerit çekilerek kapatılan hastanede, geçen 2 haftalık süreç boyunca faaliyetlerinin durdurulmaya devam ettiği ve hastanenin hala kapalı olduğu gözlendi. - İSTANBUL

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Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor Son dakika haber | Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor Bakan Koca: 'Tüm ülkeler için bu alandaki en önemli görev salgınları erken tespit etmek, müdahale etme kapasitelerini güçlendirmektedir' Bakan Koca: 'Tüm ülkeler için bu alandaki en önemli görev salgınları erken tespit etmek, müdahale etme kapasitelerini güçlendirmektedir'
Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de skandal görüntülerin ortaya çıktığı özel hastanenin kapalılık hali devam ediyor - Son Dakika
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