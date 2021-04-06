Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı - Son Dakika

Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı

06.04.2021 14:59
Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı, System.String[]

Ataşehir'de ilki şubat ayında faaliyete başlayan Sosyal Market'in ikincisi de Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

ATAŞEHİR'DE İKİNCİ SOSYAL MARKET DE HİZMETE AÇILDI

İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaç duydukları ürünlere daha rahat ulaşmalarını sağlayabilmek için Ataşehir Belediyesi tarafından açılan Sosyal Marketler yaygınlaşıyor.

Sosyal Marketlerin ilki şubat ayı sonunda Örnek Mahallesi'nde hizmet vermeye başlamıştı, ikinci Sosyal Market ise Yenişehir Mahallesi'nde mahalle muhtarlığının hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açıldı.

Sosyal Market sayesinde Ataşehir'de ikamet eden ihtiyaç sahipleri; gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemeyi kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip olacaklar. Uygulama kapsamında Belediye tarafından sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor ve bu kartlara ihtiyaçları kadar puan yükleniyor.

Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelerek kendilerinin ve ailelerinin giyecek, yiyecek veya çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği Sosyal Markette para kullanılmıyor.

İlçedeki her bireyin insani koşullarda yaşaması ve temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için sosyal yardım hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Covid-19 pandemisi ve ekonomik sorunlar nedeniyle artan yoksulluk sorununa karşı sosyal destek çalışmalarımızı artırdık. Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin, ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için ikinci Sosyal Marketimizi de hizmete açtık. Sosyal Marketlerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.

Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı

Yenişehir, Ataşehir, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei