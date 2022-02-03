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Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı - Son Dakika

Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı

03.02.2022 21:14

Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Vatandaş sosyal market hizmetinden memnun" Ataşehir'de ihtiyaç sahibi vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal marketlerin 3.sü açıldı.

Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı

Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Vatandaş sosyal market hizmetinden memnun"

İSTANBUL - Ataşehir'de ihtiyaç sahibi vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal marketlerin 3.sü açıldı. Market açılışına Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de katılım sağlarken vatandaşlar da markete yoğun ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Marketlerin 3'sünün açılışı yapıldı. Market açılışına Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de katılım sağladı. İlçe genelinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal marketlerin sayısı kısa sürede sayısı arttırıldı. Açılışı gerçekleştirilen markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürüne ulaşabilecek. Sosyal Kart ile markete gelen vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebilecek.

"İnsanlar sofraya koyması gereken her şeyi burada bulabiliyor"

Marketin açılışına katılım sağlayan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, "Bugün Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sünü açıyoruz. İlki Örnek Mahallesi'nde, ikincisi Yenişehir Mahallesi'ndeydi. Açılışını yapmış olduğumuz marketimizi de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde hizmet verecek. Bu mahallelerimizde muhtarlarımızla yaptığımız görüşmeler sonrası ihtiyaç olduğunu belirleyerek açılışlarını yaptık. Vatandaş bu hizmetten dolayı çok mutlu çünkü vatandaşların bu tarz marketlere ihtiyacı var. İnsanlar sofraya koyması gereken her şeyi burada bulabiliyor. Gıdanın yanı sıra giyim ve kişisel bakım ürünlerine kadar tüm ürünler bu marketlerimizde mevcut. Tabi bu ürünlerin temininde hayırsever vatandaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Ayrıca bizler vatandaşlarımızın sosyal kartlarına ihtiyaçları doğrultusunda puanlar yükledik. İnsanlar puanları doğrultusunda buralara gelerek alışverişlerini yaparak gidiyor. Dolayısıyla vatandaş bu hizmetten dolayı çok mutlu. Başkanımızı arayarak teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı
Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı
Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı

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Ataşehir, Market, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ataşehir'de sosyal marketlerin 3.sü açıldı - Son Dakika


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