ATAŞEHİR'DE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN KATILDIĞI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KORONAVİRÜS UNUTULDU - Son Dakika

ATAŞEHİR'de bir eğlence mekanında düzenlenen doğum günü partisinde, koronavirüs unutuldu. Partiye sosyal medya fenomenleri de katıldı.

Koronavirüs ile mücadelede kademeli normalleşme başlarken, bazı sosyal medya fenomenleri pandemiyi unuttu. Ataşehir'de bir eğlence mekanında düzenlenen doğum günü partisine, sosyal medya fenomenleri Sıla Doğu ve Eylül Öztürk de katıldı. Partiye katılanlar yüksek sesli müzik eşliğinde dans ederek eğlendi fakat koronavirüs unutuldu. Grup, sosyal mesafe ve maske kuralını yaptıkları partide ihlal etti.

Görüntü dökümü:

---------Dans eden grup

-Sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edilmesi