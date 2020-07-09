ATAŞEHİR'DE SOSYAL MESAFESİZ SOKAK DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE SOSYAL MESAFESİZ SOKAK DÜĞÜNÜNE POLİS BASKINI
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde meydana geldi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine geldi. Davul zurna eşliğinde düğün yapan roman vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. Düğün sahibine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı. Ceza kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymadan sokak düğünü yapan vatandaşlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:34 Kaynak: DHA
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