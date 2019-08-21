Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi
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Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi

40 dakika önce

Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.

Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi, System.String[]

Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.


Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
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