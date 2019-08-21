Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi
40 dakika önce
Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi. - İSTANBUL
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