Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi
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Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi

26 dakika önce

Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.

Ataşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi.

(Mustafa Biçer - Metin Başar/İHA)

Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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