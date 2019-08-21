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Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi

1 saat önce

Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi Görüntüler sel baskınının boyutunu gözler önüne serdiİSTANBUL - Ataşehir'de seralık alanı yoğun yağış sonrası su bastı.

Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi

Görüntüler sel baskınının boyutunu gözler önüne serdi

İSTANBUL - Ataşehir'de seralık alanı yoğun yağış sonrası su bastı. Su basan alan havadan görüntülenirken, selin boyutu gözler önüne serildi.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi.

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:52 Kaynak: İHA
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