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Ataşehir'de su baskını olan evde can pazarı

1 saat önce

Ataşehir'de su baskını olan evde can pazarıİSTANBUL - Ataşehirde zemin kattaki bir evde su baskını meydana geldi.

Ataşehir'de su baskını olan evde can pazarı

İSTANBUL - Ataşehirde zemin kattaki bir evde su baskını meydana geldi. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesinde zemin kattaki bir evi su bastı. Su baskını olan evde sular adeta insan boyunca yükseldi. Evdeki vatandaşlar kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardılar.

Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

su baskını, Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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