ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı. İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Bahçede mahsur kalanlar

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