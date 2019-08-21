Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1)
Son Dakika Güncel Haber

ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1)

58 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAAtaşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı. İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

Görüntü Dökümü:
----------------
(CEP TELEFONU)
-Bahçede mahsur kalanlar
-Detaylar


Ataşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı Ataşehir'de su baskınında can pazarı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]