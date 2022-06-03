Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı

03.06.2022 03:29

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaza yaptı.

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü sıkıştı. Sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 00: 15 sırlarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinden meydana geldi. İddaya göre Yusuf A. İdaresindeki 34 DEZ 320 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yaya geçidinden demir korkuluklar ve trafik lambasına çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü otomobil içersinde sıkıştı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücünün ilk müdahelesi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma hastenesine kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla çekilirken kumlama ekipleri araçtan yağ akan noktaları ve otomobilin parçalarının dağıldığı noktaları temizledi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı
Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı
Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı
Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı
Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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