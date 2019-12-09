Son Dakika Haberleri: ATAŞEHİR'DE TACİZ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
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ATAŞEHİR'DE TACİZ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

6 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAAtaşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

ATAŞEHİR'DE TACİZ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SÜRÜCÜ YAKALANDI, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen D.Ç.'nin, çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

Olay,  Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.

Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için Asayiş Büro'ya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler

-Şüphelinin emniyetten çıkarılarak polis otosuna bindirilmesi

09.12.2019 - 00.10 Haber Kodu : 191209002


Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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