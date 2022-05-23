ATAŞEHİR'DE TAKİP EDİP ŞANTİYEDE DEHŞET SAÇTILAR - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE TAKİP EDİP ŞANTİYEDE DEHŞET SAÇTILAR

23.05.2022 11:45
ATAŞEHİR'DE TAKİP EDİP ŞANTİYEDE DEHŞET SAÇTILAR

ATAŞEHİR'DE bir inşaat şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muratcan Atmaca (21), 'yan baktın' tartışmasında boğaz ve kasığından bıçaklandı.

ATAŞEHİR'DE bir inşaat şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muratcan Atmaca (21), 'yan baktın' tartışmasında boğaz ve kasığından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. Hastanede tedavi altına alınan Atmaca'nın, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Barbaros Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde, perşembe günü saat 20: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik görevlisi Muratcan Atmaca, işe giderken yolda karşılaştığı saldırganla 'yan baktın' tartışması yaşadı.

TAKİP EDİP, GÜVENLİK KULÜBESİNDE BIÇAKLADILAR

Yaşanan gerginlik sonrası inşaat şantiyesine giden Atmaca'yı iki kişi takip etti. Güvenlik kulübesine giren saldırganlar, Atmaca'yı defalarca bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atmaca'nın boğazından ve kasığından yaraladığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Atmaca'nın, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"DOĞRUDAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER"

Güvenlik görevlisinin abisi Eray Atmaca, "Kardeşimi doğrudan öldürmeye teşebbüs etmişler. Ameliyatı iyi geçti, şu an iyi" dedi.

Amcası Sezer Atmaca ise, sokakta 'Niye bakıyorsun' diye çıkışan şüphelilerin, iş yerine kadar takip edip bıçakla saldırdığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Polis saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin şantiyeye geldikten sonra doğrudan güvenlik kulübesine girdiği, Atmaca'ya defalarca bıçakla saldırdıktan sonra kaçtığı görülüyor.

Görüntü dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-İki şüphelinin güvenlik kulübesine doğru yürümesi

-İçerideki güvenlikçiyi bıçaklaması

-Saldırganların kaçması

-Güvenlikçi ve arkadaşının kulübeden çıkması

-Şantiyede çalışan işçilerin gelmesi

(Aktüel)

-Şantiyeden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Abi Eray Atmaca ile röportaj

-Amca Sezer Atmaca ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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