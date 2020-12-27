Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı - Son Dakika

Olay, Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre müşteri olarak taksi durağına gelen Emrah isimli şahsı bir taksiye binerek evine götürülmesini istedi.

EVİNE BIRAKILDAKTAN SONRA KILIÇLA TAKSİ DURAĞINA GELDİ

Evine bırakılan şahıs daha sonra elinde kılıç ile taksi durağına gelerek saldırmaya başladı. Şahıs kılıç darbeleriyle taksi durağının camlarını kırarak maddi zarara yol açtı.

DÖVEREK HASTANELİK ETTİLER

Taksiciler ise duraklarına saldıran şahıs döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ile hastaneye kaldırılan Emrah tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.