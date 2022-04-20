ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ

20.04.2022 09:49

Ataşehir'de Fransa uyruklu bir kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia etti.

Ataşehir'de Fransa uyruklu bir kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia etti. Kadın yolcu ile tartışmaya başlayan taksi şoförü kadını darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken taksi şoförü gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fransa uyruklu 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa uyruklu kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Bir mahalle sakini, Bayanı bayağı bir sürüklemiş. Ben de bir taksiciyim. Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış. Ben ceza almasını istiyorum. Bu taksiciliğe yakışmayan bir şey. Ücret konusunda bin lira meselesi geçmiş. Kadının beyanı o. Ama nasıl ben görmedim dedi.

ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ
ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ
ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ
ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ - Son Dakika


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