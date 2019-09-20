Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet...

1 saat önce

Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.

Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.

Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla kasten öldürme suçundan müebbet...

Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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