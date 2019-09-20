Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet...
1 saat önce
Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.
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