Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Taksici Cinayetine İlişkin Gözaltına Alınan 3 Zanlı, Emniyetteki İşlemlerinin Ardından...

Ataşehir'de Taksici Cinayetine İlişkin Gözaltına Alınan 3 Zanlı, Emniyetteki İşlemlerinin Ardından...

1 saat önce

IHAAW125118-ASA/25-02-2019- Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de Taksici Cinayetine İlişkin Gözaltına Alınan 3 Zanlı, Emniyetteki İşlemlerinin Ardından..., System.String[]
IHAAW125118-ASA/25-02-2019

- Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 25.02.2019 12: 51: 18 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa
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