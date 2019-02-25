Ataşehir'de Taksici Cinayetine İlişkin Gözaltına Alınan 3 Zanlı, Emniyetteki İşlemlerinin Ardından...
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IHAAW125118-ASA/25-02-2019- Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
IHAAW125118-ASA/25-02-2019
- Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 25.02.2019 12: 51: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
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